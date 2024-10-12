Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обратился к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой защитить права граждан Таджикистана, работающих в России. В своем обращении он выразил обеспокоенность в связи с многочисленными сообщениями в СМИ и социальных сетях о том, что правоохранительные органы России проводят массовые проверки документов трудовых мигрантов, зачастую нарушая их права.

Бобозода отметил, что с мигрантами из Таджикистана обращаются грубо и нередко задерживают их на длительные сроки на границе с Россией без обеспечения надлежащих условий, питания и медицинской помощи. По его словам, среди задержанных есть студенты, пожилые люди, женщины и дети, а также таджикские чиновники.

В обращении к Москальковой Бобозода подчеркнул необходимость соблюдения прав граждан Таджикистана и запросил содействия в мониторинге подобных случаев.

Ранее глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин выступил с критикой в адрес стран СНГ за нарушение прав граждан Таджикистана, особенно мигрантов и студентов. На заседании Совета глав МИД СНГ, состоявшемся в Москве 7 октября, он привлек внимание к случаям запрета на въезд и депортации таджикских граждан, включая тех, кто учится по предоставленным правительствами стран СНГ квотам.

«Такое обращение не отвечает базовым принципам гуманности и ставит под сомнение основополагающие принципы функционирования СНГ. Считаем, что необходим комплексный, аккуратный и прозрачный подход к решению миграционных вопросов, который в равной степени учитывал бы интересы принимающей стороны, страны исхода, самих работающих граждан и местного населения», — подчеркнул глава МИД Таджикистана.

Министр также добавил, что в рамках предстоящего председательства Таджикистана в СНГ, Душанбе предложит активизировать совместные усилия по созданию общего рынка труда, регулированию миграции и взаимному признанию документов трудовых мигрантов.