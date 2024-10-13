Израильские атаки на Ливан не прекращаются. В воскресенье «Хезболла» сообщила о боях с израильскими силами, пытавшимися проникнуть в деревню Рамья на юге Ливана. Израиль, в свою очередь, заявил, что «Хезболла» выпустила около 320 снарядов по северу Израиля в субботу.

Ситуация осложняется тем, что в результате израильских ударов был ранен третий миротворец ООН. Миссия ООН по поддержанию мира в Ливане (ЮНИФИЛ) назвала это «серьезным развитием событий». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и западные страны осудили атаки на миротворцев.

Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом выразил «глубокую обеспокоенность» сообщениями об обстреле израильскими силами позиций миротворцев ООН в Ливане. Он также «подчеркнул необходимость перехода от военных операций в Ливане к дипломатическому пути как можно скорее».

Израиль эвакуировал жителей 23 деревень на юге Ливана, объяснив это необходимостью обеспечения безопасности из-за возросшей активности «Хезболлы». Тем временем группировка отрицает обвинения Израиля в сокрытии оружия среди гражданского населения, которые еврейское государство использует как оправдание ударам по густонаселенным районам Ливана.

Трансграничные обстрелы между Израилем и «Хезболлой» начались год назад, когда ливанская группировка начала обстреливать северный Израиль в поддержку палестинцев в начале войны в Газе. За год боевых действий, по данным ливанского правительства, было перемещено более 1,2 млн человек, более 2100 человек погибли и 10000 получили ранения.

Международное сообщество призывает к деэскалации, однако Израиль отвергает призывы США и других союзников к прекращению огня в Ливане и Газе.