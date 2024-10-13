Германия завершила передачу тяжелой военной техники Украине и не планирует дальнейших поставок. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники в Минобороны Германии.

«Передача завершена», — цитирует издание внутренний документ Министерства обороны Германии.

Несмотря на наличие у бундесвера почти 300 танков Leopard 2, а также БМП и танковых гаубиц, Берлин больше не намерен передавать подобную технику Киеву. Более того, в немецком Минобороны, по данным Bild, «не верят в то, что Украина в скором времени будет в состоянии» провести контрнаступление.

Стоит отметить, что после начала российской военной кампании в Украине Германия изначально воздерживалась от поставок тяжелого вооружения. Однако в конце апреля 2022 года Берлин изменил свою позицию, начав поставки танков и одобрив их реэкспорт из стран-союзников.

Последний пакет военной помощи Украине канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал 11 октября. Совместно с Бельгией, Данией и Норвегией Германия выделит вооружения на сумму €1,4 млрд. Пакет включает системы ПВО, танки, гаубицы, беспилотники и другое оборудование.

Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский признал неудачный исход украинского контрнаступления, предпринятого летом 2023 года. Пентагон сообщал о невозможности нового украинского контрнаступления в ближайшие полгода.

Несмотря на неудачу масштабного украинского контрнаступления, на которую ссылается Министерство обороны Германии, с 6 августа Украина проводит локальную операцию в Курской области России. В результате под украинским контролем оказался ряд населенных пунктов на российской территории.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что в Курской области российские войска предприняли попытку вытеснить украинские силы, однако Украина удерживает занятые позиции.