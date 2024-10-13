Организация «Врачи без границ» (MSF) сообщила в пятницу, что тысячи людей оказались в ловушке в лагере беженцев Джабалия в секторе Газа из-за наступления израильских сил. Это происходит через неделю после начала израильской операции, направленной, по заявлениям Израиля, на предотвращение «перегруппировки» ХАМАС.

По данным медиков, в результате израильских ударов по Джабалии в пятницу вечером погибло не менее 20 палестинцев и десятки получили ранения. Также были повреждены четыре близлежащих дома. Ожидается, что число жертв может возрасти.

Координатор проекта MSF Сара Вуйлстеке написала в социальной сети X: «Никому не разрешается входить или выходить [из Джабалии]; любой, кто предпринимает попытку – становится мишенью». Она также сообщила, что пять сотрудников MSF оказались в ловушке в Джабалии.

Израильские военные утверждают, что устранили десятки палестинских бойцов в Джабалии, однако остается неясным, сколько среди погибших было мирных жителей.

Палестинское новостное агентство Wafa сообщило, что по меньшей мере 15 погибших в Джабалии с рассвета стали жертвами израильских ударов по различным объектам, включая школу, где укрывались перемещенные лица.

Представители ООН выразили обеспокоенность тем, что продолжающееся израильское наступление и приказы об эвакуации в северной части Газы могут нарушить второй этап кампании по вакцинации от полиомиелита, запланированный на следующую неделю.

По оценкам ООН, в районах, где идут боевые действия, оказались в ловушке более 400 000 человек. Гуманитарные организации сообщают о сложностях в оказании помощи из-за эвакуационных приказов израильских военных, затрагивающих десятки медицинских учреждений в Газе.

Израиль продолжает масштабное наступление на сектор Газа, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня.

По данным местных органов здравоохранения, с начала конфликта погибло около 42 200 человек, в основном женщины и дети, и более 98 300 получили ранения.

Израильское вторжение привело к перемещению почти всего населения Газы. Продолжающаяся блокада вызвала острую нехватку продовольствия, чистой воды и медикаментов.

В настоящее время Израиль сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН за свои действия в секторе Газа.