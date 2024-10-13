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От израильского удара по жилому дому в лагере Нусейрат погибли не меньше 7 человек
Израильская армия нанесла авиаудар по дому семьи Абу Деллал в лагере беженцев Нусайрат в центральной части сектора Газа. В результате нападения погибли не менее 7 палестинцев и еще 6 получили ранения. Тела погибших были доставлены в морг больницы «Мучеников Аль-Аксы». В ту же больницу привезли раненных. За больше года израильской агрессии в Газе погибли около 42 200 человек, больше 98 300 получили ранения. #Палестина #Газа #Нусерат #беженцы #авиаудар #Израиль #агрессия
От израильского удара по жилому дому в лагере Нусейрат погибли не меньше 7 человек / Others
13 октября 2024 г.
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