ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Стамбуле состоялся марш против агрессии Израиля в Палестине и Ливане
Фонд гуманитарной помощи IHH и различные турецкие неправительственные организации провели в Стамбуле марш «Мы не молчим» против израильской агрессии в Палестине и Ливане. Участники прошли от площади Беязит перед Стамбульским университетом до мечети Айя-Софья на площади Султанахмет, где состоялся митинг. #Палестина #Газа #Турция #Стамбул #геноцид #Израиль #агрессия
В Стамбуле состоялся марш против агрессии Израиля в Палестине и Ливане / Others
13 октября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us