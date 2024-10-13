В Стамбуле состоялся марш против агрессии Израиля в Палестине и Ливане

Фонд гуманитарной помощи IHH и различные турецкие неправительственные организации провели в Стамбуле марш «Мы не молчим» против израильской агрессии в Палестине и Ливане. Участники прошли от площади Беязит перед Стамбульским университетом до мечети Айя-Софья на площади Султанахмет, где состоялся митинг. #Палестина #Газа #Турция #Стамбул #геноцид #Израиль #агрессия