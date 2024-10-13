ПОЛИТИКА
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В Бейруте после израильских ударов спасли из-под обломков котят
Несколько кошмек и котят были спасены в Бейруте из-под обломков здания, которое сровняло с землей в после израильского удара. Бейрутская организация по защите животных Animals Lebanon заявила, что во время поисково-спасательных работ они «наткнулись на множество мертвых домашних животных». #Ливан #Бейрут #животные #кошки #котята #Израиль #агрессия #удар
В Бейруте после израильских ударов спасли из-под обломков котят / Others
13 октября 2024 г.
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