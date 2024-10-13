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Север Газы в руинах после недельной осады израильских войск
Лагерь Джебалия, как и вся северная часть Газы превратились в руины в результате израильского наступления. 12 октября Израиль возобновил эвакуацию палестинцев с севера. Однако сотни тысяч людей по-прежнему остаются в осаде, не имея возможности выбраться. Стало известно, что израильские войска открывают огонь по тем, кто пытается бежать из окружения. #trtнарусском #Газа #Палестина #Джебалия #разрушения #руины #Израиль #наступление #осада
Север Газы в руинах после недельной осады израильских войск / Others
13 октября 2024 г.
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