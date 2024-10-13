Власти американского города Детройт призывают провести дополнительное расследование нападения с ножом на маленькую арабскую девочку в качестве преступление на почве ненависти.

Во вторник на этой неделе 73-летний мужчина перерезал горло 7-летней девочке, когда она находилась в детройтском парке Райан со своей бабушкой. Согласно сообщениям, мужчина подошел к Саиде Машрах с ножом, поднял ее голову и перерезал горло, после чего ей удалось вырваться, ударив его ногой, и броситься домой к матери.

В пятницу Шархан, все еще находящаяся в шоке и душевном смятении, вспоминала, как ее дочь прибежала домой, а из раны, достаточно глубокой, чтобы видеть кость, капала кровь.

«Врачи сказали, что Саиде повезло, что она осталась жива», - говорит мать.

После нападения подозреваемый, которого зовут Гэри Лански из Детройта, был взят под стражу в тот же день, а позже ему были предъявлены обвинения в нападении с целью убийства и тяжком преступлении.

Полиция считает, что Лански мог страдать от психического расстройства, то же утверждает и его супруга. В пятницу представитель прокуратуры Мария Миллер повторила, что в настоящее время у них «нет доказательств преступления на почве ненависти в этом деле», не уточнив при этом никаких подробностей.

Однако мать девочки, 32-летняя Амира Шархан из Детройта, настаивает, что это могло быть целенаправленное нападение, мотивированное происхождением девочки.

«Почему он выбрал именно ее? Почему он появился из ниоткуда? Почему? - цитируют Шархан американские СМИ. - Я не хочу, чтобы дело моей дочери было отодвинуто на второй план».

Другие жители Детройта и штата Мичиган также призвали к дальнейшему расследованию этого дела.

«Мы призываем полицейское управление Детройта и прокуратуру округа Уэйн провести всестороннее расследование этого дела, чтобы определить, была ли ненависть мотивирующим фактором при нападении», - заявил директор мичиганского отделения Совета по американо-исламским отношениям (CAIR) Давуд Валид.

Другой заметной фигурой, выступившей с подобным призывом, стала представитель США от Детройта Рашида Тлаиб, которая в своем заявлении на сайте X сказала, что нападение на девушку «должно быть расследовано как преступление на почве ненависти» и что «постоянная дегуманизация арабского и мусульманского населения приводит к преступлениям на почве ненависти по всей нашей стране».