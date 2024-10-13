Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с видеообращением к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором заявил, что миротворческие войска ООН должны немедленно покинуть свои позиции на юге Ливана.

«Мы как никогда полны решимости обеспечить наше будущее, мы как никогда полны решимости победить наших врагов», - сказал израильский премьер в видеообращении на X.

По его словам, отказ миротворцев покинуть свои позиции «направлен на то, чтобы обеспечить «Хезболле» живой щит».

«Это нужно сделать прямо сейчас, немедленно», - добавил Нетаньяху.

За последние дни на юге Ливана были ранены пять солдат миротворческих сил ООН.