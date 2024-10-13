Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на недавние заявления польского военачальника Раймунда Анджейчака.

Экс-глава генштаба Польши заявил в пятницу, что нападение России на Польшу или балтийские страны повлечет за собой «немедленный» массированный авиаудар по стратегическим объектам РФ в ее северо-западном регионе, в том числе по Санкт-Петербургу - крупнейшему городу страны после Москвы.

«Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 км. Ударим прямо по Санкт-Петербургу», — заявил Анджейчак.

Российский чиновник, в 2008-2012 годах занимавший должность президента страны, призвал Анджейчака «не будить зверя».

«Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?» — пишет Медведев в посте на платформе Telegram.