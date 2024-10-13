11-месячный палестинский младенец частично парализован после нападения израильского дрона

Палестинский 11-месячный ребенок Яхья Абу Айша был ранен в голову израильским дроном-квадрокоптером. В результате травмы черепа от пули, которая застряла в голове, у него парализована левая рука. #trtнарусском #Газа #Палестина #ДейрэльБалах #младенец #дрон #Израиль #парализован #нападение