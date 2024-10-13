Глава МИД Ирана заявил, что у Тегерана нет «красных линий», когда дело касается обороны страны.

«Хотя в последние дни мы приложили огромные усилия, чтобы сдержать тотальную войну в нашем регионе, я четко заявляю, что у нас нет красных линий в защите народа и интересов», - говорится в заявлении министра Аббаса Арагчи на X.

Израиль пообещал ответить на ракетный удар Ирана 1 октября, который, по словам Тегерана, был нанесен в отместку за убийство высокопоставленных членов «Хезболлы» и иранской Революционной гвардии.

Арагчи прибыл в Багдад в воскресенье для переговоров с иракскими официальными лицами в рамках последних дипломатических усилий Ирана на высоком уровне в преддверии ожидаемого нападения Израиля. На совместной пресс-конференции со своим иракским коллегой Арагчи заявил, что Иран «полностью готов к военной ситуации, <…> но мы не хотим войны, мы хотим мира». Он добавил, что Тегеран продолжит консультации «для предотвращения эскалации напряженности в регионе и для работы по достижению мира и прекращения огня» в Газе и Ливане.

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что Багдад против того, чтобы региональная война распространялась на Иран.

«Продолжение войны и ее расширение в сторону Ирана, а также использование Израилем воздушного пространства Ирака в качестве коридора совершенно неприемлемы и отвергаются», - сказал Хуссейн.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее пообещал, что ответ его страны будет «смертоносным, точным и неожиданным».

После Багдада Арагчи отправится в Оман, сообщает иранское информационное агентство ISNA. В четверг в Катаре Арагчи встретился с премьер-министром шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани для переговоров о войнах в секторе Газа и Ливане. Доха выступает посредником на переговорах, направленных на прекращение огня в Газе, а также призывает к перемирию в Ливане.

Днем ранее Арагчи встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, фактическим правителем Саудовской Аравии, и его саудовским коллегой принцем Фейсалом бин Фарханом. Тегеран заявил, что переговоры направлены на обеспечение «лучших условий» для палестинцев и ливанцев, подвергающихся израильским атакам.

Американские официальные лица считают, что Израиль сузил круг целей для потенциального возмездия за иранский ракетный шквал и будет стремиться поразить военную и энергетическую инфраструктуру, сообщила в субботу американская телекомпания NBC. В сообщении говорится, что нет никаких признаков того, что Израиль будет наносить удары по ядерным объектам или совершать убийства в Иране.

Неназванные собеседники NBC отметили также, что Израиль еще не принял окончательного решения о том, как и когда действовать. В сообщении также приводились слова американских и израильских чиновников о том, что ответные меры могут быть приняты во время еврейского праздника Йом-Кипур. Праздник закончился в субботу вечером - без израильского удара.