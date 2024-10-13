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Байден все-таки едет в Германию
Джо Байден посетит Германию на следующей неделе, сообщили немецкие СМИ. Предыдущий объявленный визит пришлось отменить из-за урагана
Байден все-таки едет в Германию
Фото: Reuters / Others
13 октября 2024 г.

Президент США Джо Байден посетит Германию в пятницу, сообщают источники в немецком правительстве. Собеседники немецкой газеты Spiegel рассказали об идущей полным ходом подготовке к поездке.

Байден отложил свой визит, первоначально назначенный на 10-12 октября, и остался в Вашингтоне, чтобы следить за последствиями урагана «Милтон» в штате Флорида. Ожидалось, что Байден прибудет в Германию в том числе для участия в саммите по военной поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн.

Отмена поездки автоматически вынудила перенести и встречу в Рамштайне.

«Мероприятие 12 октября 2024 года откладывается, — говорилось в электронном письме, разосланном журналистам офисом по связям с общественностью США на авиабазе Рамштайн. — Объявления о будущих встречах Контактной группы по обороне Украины будут опубликованы в ближайшее время».

Любопытно, что несостоявшийся визит Байдена мог стать первым визитом главы США «государственного уровня» в Германию за 40 лет. Последний визит такого рода был совершен в 1985 году - за 5 лет до объединения ФРГ и ГДР - Джорджем Бушем-старшим. Президенты США и впредь приезжали в Германию, однако эти поездки были официального и рабочего уровней.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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