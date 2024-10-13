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Израиль вторгся на базу миротворцев ООН
Израильские танки прорвали ворота базы ООН в Ливане. Миротворцы сообщают об отравлении ядовитым газом
Израиль вторгся на базу миротворцев ООН
Фото: Reuters / Others
13 октября 2024 г.

Израильские танки прорвали ворота базы миротворцев ООН на юге Ливана, сообщили в самой организации. Отмечается, что рано утром два танка Merkava вторглись на позиции миротворцев, разрушив главные ворота и повредив инфраструктуру, и покинули базу 45 минут спустя.

Позже миротворцы сообщили о выстрелах в 100 метрах от них и облаке дыма, проникшего в лагерь. 15 человек пострадали от раздражения кожи и других последствий.

В UNIFIL назвали действия Израиля нарушением международного права и резолюции Совета Безопасности 1701 (2006), потребовав объяснений от израильской армии.

Ранее еще пять миротворцев получили ранения в результате серии ударов, нанесенных по их позициям в последние дни. В большинстве случаев войска ООН возлагают ответственность за нападения на израильские силы.

40 стран, участвующих в миротворческой миссии ООН в Ливане, в субботу осудили израильские нападения и призвали к расследованию инцидентов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье призвал генсека ООН вывести миротворцев из южных районов Ливана, утверждая, что их присутствие предоставляет защиту «Хезболле».

«Пришло время вывести UNIFIL из опорных пунктов «Хезболлы» и из зон боевых действий», - говорится в заявлении Нетаньяху, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Продолжающееся наступление Израиля существенно ослабило «Хезболлу», однако вынудило покинуть свои дома около 1,2 млн человек. По данным правительства Ливана, за год боевых действий погибли более 2 100 человек и 10 тыс. были ранены, включая многочисленных женщин и детей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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