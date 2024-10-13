Иранская ракетная атака 1 октября могла стоить Израилю от 40 до 53 млн долларов, написала израильская газета.

«Это самый большой ущерб, нанесенный одним ракетным ударом по Израилю с начала войны в Газе 7 октября 2023 года», - пишет издание Yedioth Ahronoth, ссылаясь на данные Налогового департамента.

По данным газеты, в результате иранского ракетного удара пострадали около 10 объектов, в том числе несколько военных баз. Сообщений о пострадавших не поступало, за исключением гибели палестинца в районе города Иерихон на Западном берегу реки Иордан от осколков ракеты-перехватчика.

Иран выпустил около 180 ракет по Израилю 1 октября. В Тегеране заявили, что это было сделано в отместку за недавние убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании, главы «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также других высокопоставленных участников ливанской группировки и иранских гвардейцев.

Региональная напряженность обострилась из-за жестокого наступления Израиля на сектор Газа, в результате которого погибло более 42 тыс. человек, в основном женщины и дети.

Конфликт перекинулся на Ливан: Израиль нанес смертоносные удары по всей стране, в результате которых с 23 сентября погибли по меньшей мере 1437 человек и более 4123 получили ранения, согласно ливанскому Минздраву.

Несмотря на международные предупреждения о том, что ближневосточный регион находится на грани региональной войны из-за непрекращающихся атак Израиля на Газу и другие части региона, Тель-Авив расширил конфликт, начав 1 октября наземное вторжение в южные районы Ливана.