Генеральный директор Meta Марк Цукерберг недавно вошел в эксклюзивный клуб людей, чье состояние достигло или превысило 200 млрд долларов. Теперь он стал третьим участником этого элитного круга, куда уже входят основатель Amazon Джефф Безос и генеральный директор Tesla Илон Маск.

Основной причиной накопления состояния Цукерберга является его доля в Meta, материнской компании таких соцсетей, как Facebook, Instagram и Threads, а также мессенджера WhatsApp.

Технологическая отрасль — лидер по числу самых богатых людей. По индексу миллиардеров Bloomberg, три самых богатых человека мира — из этой сферы, а восемь из десяти богатейших людей — связаны с технологиями. Среди них Ларри Эллисон (Oracle), Билл Гейтс (Microsoft) и Ларри Пейдж (Alphabet). Технологическая отрасль также доминирует среди компаний с оценкой в триллион долларов: Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet и Meta.

Недавний отчет Informa Connect Academy показал, что некоторые из нынешних миллиардеров могут стать первыми триллионерами в ближайшие три года. Лидером списка потенциальных триллионеров стал Илон Маск, который может достичь этого статуса к 2027 году благодаря росту своего капитала на 109,88% ежегодно. Основная часть его богатства связана с Tesla и SpaceX, а также с его долей в X Corp.

За Маском может последовать индийский миллиардер Гаутам Адани, который, по прогнозам, станет триллионером к 2028 году. В этот же год таким же статусом может обзавестись Дженсен Хуанг, соучредитель Nvidia.

Из 28 человек, которые могут стать триллионерами в ближайшие 30 лет, 11 (около 40%) представляют технологическую отрасль. Среди них такие имена, как Марк Цукерберг, Ларри Пейдж, Джефф Безос, Чжан Иминь (основатель ByteDance) и Билл Гейтс.