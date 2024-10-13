Отношения между штабом вице-президента США Камалы Харрис и администрацией Джо Байдена стали напряженными в последние недели. По словам источников Axios, несмотря на желание победы Харрис, команда Байдена все еще привыкает к роли второго плана в предвыборном процессе.

Между тем, некоторые люди из команды Харрис говорят, что высокопоставленные помощники Белого дома делают недостаточно для того, чтобы скоординировать послания и график Байдена с интересами кампании вице-президента.

Например, в пятницу Байден дал импровизированную пресс-конференцию в комнате для брифингов Белого дома как раз в тот момент, когда Харрис собиралась провести мероприятие в Мичигане. Это, в свою очередь, привело к тому, что ее мероприятие получило меньше телевизионного освещения, чем могло бы.

Кроме того, на этой неделе Харрис раскритиковала губернатора Флориды Рона ДеСантиса (республиканца) за то, что он не ответил на ее звонок по поводу недавних ураганов. Однако вскоре после этого Байден похвалил ДеСантиса за «любезность» и «готовность к сотрудничеству».

«Белому дому не хватает человека в комнате, который бы в первую очередь думал о том, как все это повлияет на кампанию», - заявил представитель кампании Харрис.

По данным Axios, в кампании Харрис также возникла неловкость между некоторыми членами первоначального штаба Байдена и союзниками Харрис, которые были назначены в последние недели.

В связи с этим некоторые члены команды вице-президента настороженно относятся к предвыборной команде Байдена, с которой они теперь работают.

Но, несмотря на недовольство некоторых помощников Байдена, большинство членов команды президента активно поддерживают победу Харрис и пытаются ей способствовать.

«Есть недовольство координацией между старшими сотрудниками с обеих сторон, но большая часть сотрудников среднего звена работает хорошо», - рассказали собеседники Axios.