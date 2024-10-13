Министерство иностранных дел Турции выступило с жестким заявлением, осуждающим действия Израиля в отношении Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ). В заявлении подчеркивается важная роль ЮНИФИЛ в обеспечении безопасности региона, особенно в свете текущей эскалации конфликта.

«Учитывая, что Израиль действует с намерением распространить войну на регион, роль ЮНИФИЛ становится еще более важной», — говорится в заявлении МИД Турции.

Турецкая сторона рассматривает регулярные нападения Израиля на ЮНИФИЛ как доказательство агрессивной политики правительства Нетаньяху в отношении Ливана. «Регулярные атаки Израиля на ЮНИФИЛ являются доказательством того, что правительство Нетаньяху проводит политику оккупации Ливана и готово применять оружие при любых обстоятельствах», — говорится в заявлении.

МИД Турции призывает членов Совета Безопасности ООН выполнить свои обязательства по защите миротворческих сил ООН от нападений Израиля. «Каждый член Совета Безопасности ООН обязан предотвращать атаки Израиля на силы ООН, которые они сами уполномочили», — подчеркивается в заявлении.

В заключение Турция призывает все государства занять единую позицию против Израиля и стран, поставляющих ему оружие: «Мы призываем все государства занять общую позицию против Израиля и стран, которые его вооружают».