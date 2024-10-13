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Израиль в панике: Дроны «Хезболлы» нанесли удар по военной базе!
Сегодня, 13 октября 2024 года, «Хезболла» нанесла удар с использованием беспилотников по израильской военной базе на юге Хайфы. В результате атаки погибли 3 израильских солдат, а 70 получили ранения, из которых 9 находятся в критическом состоянии. Израильские силы ПВО перехватили один из беспилотников, однако часть дронов достигла своих целей. Этот удар стал ответом на израильские авиаудары по районам Бейрута, где ранее погибли 22 человека. #срочно #trtнарусском #израиль #хайфа #хезболла #бпла #беспилотники #военные
Израиль в панике: Дроны «Хезболлы» нанесли удар по военной базе! / Others
13 октября 2024 г.
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