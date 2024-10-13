В воскресенье израильское армейское радио сообщило, что в результате атаки беспилотников «Хезболлы» на город Хайфа на севере Израиля пострадали по меньшей мере 67 израильских военнослужащих, из которых четверо находятся в критическом состоянии.

Газета «Исраэль ха-Йом» также сообщила о большом количестве раненых в результате взрыва дрона в городе Биньямина в районе Хайфы.

Ливанская группировка «Хезболла» подтвердила, что запустила рой ударных беспилотников по тренировочному лагерю бригады «Голани» в Биньямине, к югу от Хайфы.

Израильское армейское радио сообщило, что армия начала расследование причин неактивации сирен при вторжении дрона на север Израиля. По данным «Исраэль ха-Йом», жители Хайфы и окрестностей, включая поселения Кирьят, слышали взрывы без предварительного включения сирен.

Этот инцидент произошел на фоне массированных авиаударов Израиля по Ливану, начавшихся 23 сентября. По заявлению израильской стороны, целью ударов являются объекты «Хезболлы». В результате этих атак погибло не менее 1437 человек, более 4123 получили ранения, а более 1,34 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Этот инцидент происходит на фоне продолжающегося жестокого наступления Израиля на сектор Газа, начавшегося после операции палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. С тех пор в результате израильского наступления на сектор Газа погибло более 42 200 человек, большинство из которых женщины и дети.

Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня, Израиль продолжает военные действия.

Израильская операция привела к перемещению практически всего населения Газы. Продолжающаяся блокада вызвала острую нехватку продовольствия, чистой воды и медикаментов.

Посреднические усилия США, Египта и Катара по достижению прекращения огня в Газе и соглашения об обмене пленными между Израилем и ХАМАС не увенчались успехом из-за отказа премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить войну.

Кроме того, Израиль сталкивается с обвинением в геноциде в Международном суде ООН за свои действия в Газе.