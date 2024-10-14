В первом туре парламентских выборов в Литве победила оппозиционная Социал-демократическая партия, набрав более 20% голосов. На втором месте оказалась правящая партия «Союз отечества — Христианские демократы Литвы», которая получила 18% голосов. Третье место заняло движение «Заря Немана», впервые участвовавшее в выборах и набравшее 15% поддержки избирателей.

На четвертой позиции расположился Союз демократов «Во имя Литвы», а на пятом месте оказался Союз крестьян и зеленых. Пятипроцентный барьер преодолело также «Движение либералов», о чем сообщает Delfi со ссылкой на данные Главной избирательной комиссии.

Общая явка на выборах составила 52%. В выборах участвовали 14 партий и одна коалиция.

Лидер социал-демократов Литвы Вилия Блинкявичюте заявила в ночь на 14 октября, что они с лидером Союза демократов «Во имя Литвы» Саулюсом Сквернялисом намерены создать правящую коалицию. Блинкявичюте призвала «Движение либералов» также присоединиться к коалиции.

Избиратели выбирали 141 депутата однопалатного Сейма, из которых 71 мандат распределится в одномандатных округах, а 70 — в многомандатных, сообщает LRT.

Итоги выборов в большинстве одномандатных округов станут известны 27 октября, когда пройдет второй тур, в котором будут выбирать кандидатов в тех округах, где никто не набрал более 50% голосов.

Литва является парламентской республикой, где государственную политику определяет правительство, формируемое Сеймом. В этом году за места в парламенте боролись 1740 кандидатов, выдвинутых от 14 партий и одной коалиции.