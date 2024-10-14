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Юг Ливана превратился в руины после израильских атак
Три недели израильских массированных атак по югу Ливана превратили в груду руин приграничный южный город Набатия. В результате авиаударов Израиля в Ливане погибло по меньшей мере 1 437 человек, ранено более 4 123 человек и перемещено более 1,34 миллиона человек. #trtнарусском #израиль #ливан #авиаудары #разрушения #жертвы #гуманитарныйкризис #новости #трт #новостимира
Юг Ливана превратился в руины после израильских атак / Others
14 октября 2024 г.
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