Юг Ливана превратился в руины после израильских атак

Три недели израильских массированных атак по югу Ливана превратили в груду руин приграничный южный город Набатия. В результате авиаударов Израиля в Ливане погибло по меньшей мере 1 437 человек, ранено более 4 123 человек и перемещено более 1,34 миллиона человек. #trtнарусском #израиль #ливан #авиаудары #разрушения #жертвы #гуманитарныйкризис #новости #трт #новостимира