Помощники шерифа округа Риверсайд в Калифорнии арестовали мужчину с оружием рядом с митингом Дональда Трампа, кандидата в президенты США от Республиканской партии. Окружной шериф сообщил, что инцидент можно считать «возможным предотвращенным покушением», передает Southern California News Group.

Машина 49-летнего Вема Миллера, жителя Невады, была остановлена у поста рядом с митингом. При обыске у него обнаружили заряженные дробовик и пистолет. Как сообщает Los Angeles Times, у подозреваемого также был магазин с боеприпасами повышенной вместимости.

При задержании Миллер предъявил фальшивое VIP-приглашение и удостоверение прессы, заявил шериф Чад Бьянко. По его словам, задержанный зарегистрирован как республиканец и участвовал в выборах в палату представителей Невады в 2022 году. Сообщается, что Миллер — член правой антиправительственной группы.

Миллера поместили в тюрьму по обвинению в ношении заряженного оружия и хранении магазина повышенной вместимости. Штаб Трампа не дал комментариев по поводу инцидента. Офис шерифа отметил, что ситуация не повлияла на безопасность кандидата и участников мероприятия.

13 июля на митинге в Пенсильвании по Трампу был открыт огонь из полуавтоматического оружия. Нападавший убил одного из участников митинга, трое были ранены. Одна из пуль прострелила ухо Трампа, едва не задев его. Стрелок, 20-летний Томас Мэттью Крукс, был убит на месте.

15 сентября, находясь на поле для гольфа, Трамп снова оказался под угрозой. 58-летний Райан Уэсли Рут был задержан охраной после того, как попытался скрыться. По версии обвинения, Рут намеревался застрелить Трампа, используя винтовку с прицелом. В записке он якобы написал, что хочет убить кандидата. Рут отрицает вину.

Эти покушения стали первыми для кандидата в президенты США с 1972 года. Последний раз стрельба по бывшему или действующему президенту была зафиксирована в 1981 году при покушении на Рональда Рейгана.

Президент Джо Байден заявил журналистам, что поручил обеспечить Трампа всей необходимой охраной.