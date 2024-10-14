Израильская армия сообщила, что в результате атаки с использованием беспилотников, проведенной движением «Хезболла» на военную базу южнее Хайфы, погибли четыре военных. Еще 58 солдат получили ранения, семь из них находятся в критическом состоянии.

В письменном заявлении израильской армии уточняется, что всех пострадавших доставили в больницы. Имена погибших пока не обнародованы, поскольку расследование инцидента продолжается.

Газета «Едиот Ахронот» со ссылкой на военные источники указала, что израильские службы отслеживали дрон до его исчезновения с радаров. Утверждается, что два дрона «Хезболлы» пересекли морское пространство перед ударом.

«Хезболла» ранее заявила, что удар по учебной базе Гиват в районе Биньямина к югу от Хайфы был акцией солидарности с палестинским сопротивлением в Газе и ответом на атаки Израиля по районам Баста и Нувейри в Бейруте.

Кроме того, стало известно, что на юге Ливана в столкновениях были ранены 25 израильских военных. Израильское телевидение KAN сообщило, что с утра воскресенья 25 солдат получили ранения в трех разных боевых эпизодах на юге Ливана.

По данным KAN, двое из них находятся в тяжелом состоянии, четверо получили ранения средней степени тяжести, а остальные — легкие травмы.

Этот инцидент произошел на фоне массированных авиаударов Израиля по Ливану, начавшихся 23 сентября. По заявлению израильской стороны, целью ударов являются объекты «Хезболлы». В результате этих атак погибло не менее 1437 человек, более 4123 получили ранения, а более 1,34 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.