Министр цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев сообщил об открытии офиса Telegram в республике. Он заявил об этом на встрече с членами Торговой палаты США и сотрудниками американских компаний.

«В соответствии с нашим законодательством интернет-платформы, такие как Telegram, WhatsApp и TikTok, теперь обязаны иметь представителя в Казахстане. Уже достигнуто соглашение с Telegram», — сказал Мадиев.

Министр отметил активное сотрудничество властей с Telegram по удалению неправомерных публикаций и блокировке деструктивных каналов.

Мадиев также сообщил о совместной работе с Meta по борьбе с мошенничеством. За последний квартал компания заблокировала 1,2 млрд фейковых аккаунтов по всему миру с помощью искусственного интеллекта.

После задержания в Париже основатель Telegram Павел Дуров анонсировал ряд обновлений мессенджера. Среди них — запуск бота @SearchReport для жалоб на нелегальный контент и замена функции «Люди рядом» на «Бизнес рядом». Дуров также предложил около 10 улучшений, включая возможность добавлять медиафайлы к отправленным сообщениям и просматривать время редактирования постов.