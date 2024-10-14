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Палестинцы спасаются от бомбардировок на фоне новых израильских приказов об эвакуации
Палестинцы на севере Газы снова оказались вынуждены покинуть свои дома, поскольку Израиль обнародовал новые распоряжения об эвакуации после недели осады и интенсивных авиаударов, которые привели к значительным разрушениям и жертвам. Несмотря на то, что Израиль призывает мирных жителей перебираться на юг, палестинское министерство внутренних дел в Газе призвало жителей избегать переезда в эти районы, ссылаясь на продолжающиеся израильские бомбардировки в так называемых «безопасных зонах». #trtнарусском #израиль #палестина #газа #эвакуация #бомбардировка #гуманитарныйкризис #новости #трт #новостимира
Палестинцы спасаются от блокады и бомбардировок на фоне новых израильских приказов об эвакуации на севере Газы / Others
14 октября 2024 г.
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