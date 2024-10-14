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Кыргызстан и Таджикистан близки к соглашению
Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что процесс определения кыргызско-таджикской границы близится к завершению
Кыргызстан и Таджикистан близки к соглашению
Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев / Фото: Кабмин КР / Others
14 октября 2024 г.

Глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, что работа над определением кыргызско-таджикской границы почти завершена. Об этом он заявил на международной научной конференции «История Баткена — духовное достояние народа», которая прошла в Баткене.

«В ближайшее время, если будет на то воля божья, мы окончательно урегулируем вопрос границ с соседями. Больше не останется неопределенности — чья это земля и что она собой представляет. Все будет решено в правовом поле, что позволит нам беречь свою землю как зеницу ока. Это тоже наше достижение», —заявил он.

С 7 по 13 октября в Баткене прошла встреча топографических и правовых рабочих групп Кыргызстана и Таджикистана, где делегации продолжили обсуждение оставшихся участков границы. Как сообщает ГКНБ Таджикистана, работа продолжится на следующей встрече, которая состоится в Таджикистане.

Ранее, 1 октября, Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов, возглавляющие делегации Кыргызстана и Таджикистана, встретились в городе Бустоне Согдийской области для обсуждения прохождения линии границы. Руководители делегаций дали конкретные указания рабочим группам.

Протяженность общей границы между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 987 км. В июле глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода сообщил, что 94% границы уже определены. Спорные участки составляют примерно 6%, или около 59-60 км.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в конце прошлого года выразил надежду, что процесс делимитации завершится к весне 2024 года.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, побывавший в январе в Бишкеке и Душанбе, сообщил, что соглашение по границе может быть подписано в марте. Однако работа по границе пока не завершена.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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