Палестинцы сгорели заживо после удара Израиля по палаткам в больнице «Аль-Акса»

По меньшей мере три палестинца погибли в результате израильского удара по палаткам в больнице «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе, где укрываются перемещенные гражданские лица. На кадрах видно, как люди горят заживо. Эти люди, укрывавшиеся в палатках, были перемещенными гражданскими лицами, вынужденными искать убежище после предыдущих атак. Очевидцы сообщили, что жертвы буквально сгорели заживо во время атаки. Палатки, установленные для временного укрытия пострадавших, оказались под ударом, что вызвало шок и осуждение среди международных наблюдателей. Видеозаписи, распространившиеся в сети, демонстрируют ужасные сцены — как пламя охватывает палатки, и люди оказываются в огненной ловушке. Местные жители и спасатели пытались оказать помощь. Этот инцидент добавляется к длинному списку разрушений в Газе, где гражданские объекты, включая больницы и временные лагеря, подвергаются систематическим атакам. Международное сообщество продолжает выражать обеспокоенность по поводу действий Израиля, требуя прекращения огня и предоставления доступа гуманитарной помощи для пострадавших районов Газы. В то же время Израиль заявляет, что его цели — военные объекты и инфраструктура, используемая боевиками, что, однако, не снижает ущерба среди мирных жителей. #trtнарусском #израиль #палестина #газа #авиаудар #пламя #жертвы #гуманитарныйкризис #больницаальакса #новости #трт #новостимира