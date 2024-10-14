14 октября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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SpaceX «поймала» сверхтяжелую ракету-носитель после пятого запуска
Компания SpaceX запустила свой пятый корабль-носитель, сумев успешно «словить» сверхтяжелую ракету-носитель после возвращения на стартовую площадку в Техасе. #trtнарусском #spacex #starship #космос #ракета #технологии #старшип #суперхэви #многоразовыеракеты #космическиемиссии #тесла #новости #трт #новостимира
SpaceX «поймала» сверхтяжелую ракету-носитель после пятого запуска / Others
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