В Ливане может резко возрасти уровень голода и недоедания в связи с продолжающимся военным вторжением Израиля на юг страны, заявил специальный докладчик ООН по вопросам продовольствия Майкл Фахри. Он предупредил: если израильская армия усилит атаки, как уже происходило в секторе Газа, то в Ливане может повториться такой же массовый голод, с каким сталкиваются палестинцы.

Фахри отметил, что Тель-Авив способен заблокировать продовольственные поставки, тем самым значительно ухудшив положение ливанцев. Продовольственная безопасность в Ливане была нестабильной еще до начала боевых действий. С середины сентября, когда начались активные бомбардировки, уже было перемещено до 40% фермеров на юге Ливана, что привело к разрушению местного сельскохозяйственного производства и снижению доступа к рынкам.

Еще в июне ООН включила Ливан в список горячих точек по уровню продовольственной небезопасности. Тогда как минимум четверть населения страны страдала от острого недостатка продуктов из-за продолжающегося конфликта, инфляции, роста мировых цен на зерно и сокращения гуманитарной помощи. Ожидается, что военное вторжение Израиля может только усугубить этот кризис.

«Если вы используете голод в любом случае, будь то против вооруженных комбатантов или нет, гарантированно вы массово заморите голодом гражданское население», — добавил докладчик ООН.

Фахри подчеркнул: массовый голод — прямой результат политики Израиля, направленной на ослабление населения Газы, а теперь еще и Ливана. По его мнению, такие действия должны рассматриваться как военные преступления, за которые Тель-Авив должен нести ответственность. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант — первые лица, которых международный суд официально обвинил в создании голода в Газе.

При этом руководство Израиля отрицает обвинения в геноциде и заявляет, что поставки гуманитарной помощи в Газу и Ливан продолжаются.