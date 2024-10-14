В понедельник рано утром израильский авиаудар по палаткам, укрывающим перемещенных палестинцев в больнице «Аль-Акса» в центральной части Газы, привел к гибели четырех и ранению не менее 70 человек.

По сообщению официального агентства Wafa, огонь охватил палатки на территории больницы, люди сгорели заживо. Ожидается, что число жертв возрастет.

Израильские военные заявили, что нанесли удар по вооруженным людям, действовавшим из командного центра внутри комплекса. Они обвинили ХАМАС в использовании гражданских объектов, таких как больницы, в военных целях. ХАМАС отрицает эти обвинения.

В социальных сетях появилось видео горящих палаток и людей, пытающихся потушить огонь. Видны тела на земле среди горящих тесно расположенных хрупких конструкций.

Комплекс находится в центральном городе Газы, Дейр-эль-Балахе, где укрываются миллион человек. ООН обвинила Израиль в ответственности за гуманитарный кризис в палестинском эксклаве.

Накануне вечером не менее 20 палестинцев, включая младенца, погибли при другом израильском ударе по школе, укрывающей перемещенных лиц в лагере беженцев Аль-Нусейрат.

Эти события происходят на фоне продолжающегося с 7 октября 2023 года израильского вторжения в Газу. По данным местных органов здравоохранения, погибло более 42 200 человек, в основном женщины и дети, и более 98 400 ранены. Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН за свои действия в Газе.