Правительство Германии с марта 2024 года приостановило поставки вооружения в Израиль, пишут немецкие издания. Это связано с позицией министров от партии «зеленых» — главы Министерства экономики Роберта Хабека и министра иностранных дел Анналены Бербок. Оба министра заблокировали новые экспортные разрешения для Израиля в Федеральном совете безопасности, который занимается принятием подобных решений.

Позиция «зеленых» оказала значительное влияние на оборонное сотрудничество двух стран. При этом в мае глава Минобороны Борис Писториус отметил, что правительство ФРГ обсуждает возможность приостановки некоторых поставок оружия в Израиль. Тогда министр пояснил это опасениями по поводу полномасштабного вторжения в Рафах.

Ранее лидер Христианско-демократического союза (ХДС, крупнейшая оппозиционная партия Германии) Фридрих Мерц заявил, что в течение нескольких месяцев правительство Германии блокировало экспорт боеприпасов и запасных частей для танков в Израиль. Он подчеркнул, что компании подавали заявки на экспорт, однако они не обрабатывались. Как выяснилось из ответов Министерства экономики на запрос депутата Севим Дагделен, с марта по август 2024 года экспорт вооружений в Израиль действительно был заморожен.

Как отмечает таблоид Bild, еще с марта главы МИД и Минэкономики блокируют поставки Израилю вооружений, а также запчастей для танков и вертолетов. Хабек и Бербок настаивают, что Израиль должен предоставить гарантии, что немецкое вооружение не будет использовано для «геноцида» палестинского населения. В итоге немецкое правительство потребовало от Израиля письменных заверений, однако в Тель-Авиве долгое время отказывались предоставить такую гарантию.

Источники Bild при этом отмечают, что 10 октября Израиль все же предоставил необходимые гарантии. Это позволило канцлеру Олафу Шольцу в тот же день заявить в Бундестаге, что Берлин отправит больше вооружений в Израиль.

Несмотря на это, правительство Германии отрицает наличие официального бойкота поставок оружия в Израиль. Представитель правительства Кристиана Хоффман 7 октября заявила, что каждое решение о разрешении поставить вооружения принимается индивидуально, и общего запрета на поставки оружия в Израиль не было.