Министерство внутренних дел Узбекистана выступило с резким заявлением в адрес родителей, чьи дети увлекаются квадробингом. Это японская субкультура, участники которой — как правило, дети в возрасте от 7 до 14 лет — подражают животным, надевая маски и хвосты. Ведомство квалифицировало такое поведение как нарушение общественных норм, возлагая ответственность на родителей. Штраф за квадробинг может достичь 1,8 млн сумов ($147).

МВД Узбекистана также заявило, что родители обязаны исполнять как свой «моральный долг», так и юридические обязательства по воспитанию детей. В ведомстве предупреждают, что увлечение квадробингом может привести к психологическим проблемам у детей и дальнейшей постановке на учет.

По мнению властей республики, эта субкультура способствует изоляции детей и агрессивному поведению по отношению к сверстникам. Сами квадроберы, однако, говорят, что видят в своем увлечении возможность справиться с чувством одиночества и найти друзей. Несмотря на это, как Узбекистан, так и Россия принимают меры для сдерживания распространения этого увлечения.

Жесткие меры в Узбекистане принимаются на фоне аналогичных дискуссий в России — 11 сентября группа депутатов Госдумы объявила, что разрабатывается законопроект о запрете квадробинга и пропаганды этого движения.

Как сообщил депутат Андрей Свинцов, в России штрафы за участие в квадробинге, особенно если оно связано с нарушением общественного порядка или нападениями на людей и домашних животных, могут вырасти до 5000 рублей (более $50). Также за это правонарушение может быть назначен арест на 15 суток.

Наказание предусмотрено для граждан России, достигших 16-летнего возраста. Если нарушитель младше, то к ответственности могут привлечь его родителей. В случае повторных правонарушений органы опеки могут взять ребенка под контроль, а родителям выпишут штрафы (500 рублей) за ненадлежащее выполнение своих обязанностей.

Кроме того, в Госдуме предложили запретить пропаганду квадробинга в социальных сетях, ссылаясь на то, что это противоречит традиционным семейным ценностям страны.