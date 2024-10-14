В воскресенье президент Украины заявил, что Россия усиливает свои военные связи с Северной Кореей. По словам Владимира Зеленского, речь идет не только о поставках оружия, но и о возможном участии северокорейских военных в боевых действиях против Украины.

«Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто передача оружия. Речь идет фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта», - заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что стране необходимо укреплять отношения с западными партнерами для противодействия угрозе.

«Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительном снабжении наших сил — это не просто перечень военных средств. Речь идет об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это [должно быть сделано] для недопущении большей войны», - заявил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что мир возможен только через силу, и в ближайшие дни его внимание будет сосредоточено на переговорах с союзниками.

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хен, выступая на парламентских слушаниях, подтвердил, что Северная Корея может отправить своих солдат для поддержки России в войне с Украиной. Он добавил, что сообщения о гибели северокорейских военных на контролируемой Россией территории, вероятно, соответствуют действительности.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном участии северокорейских военных, назвал это «очередной фейковой новостью».