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Израиль ударил по школе в Газе
Израильская атака на школу, в которой находились перемещенные палестинцы, привела к гибели более 20 человек, включая женщин и детей
Израиль ударил по школе в Газе
В результате атак Израиля в Секторе Газа погибли около 42 227 палестинцев / Фото: Reuters
14 октября 2024 г.

В результате израильской атаки на школу в Секторе Газа погибли не менее 22 человек, среди которых 15 женщин и детей. По данным властей Газы, около 80 человек получили ранения.

Пресс-служба правительства Газы заявила, что удар по школе «Муфти», расположенной в лагере беженцев «Нусайрат», — это «еще один геноцид», направленный против тысяч перемещенных палестинцев, ищущих убежища.

По утверждению пресс-службы, израильские силы намеренно атаковали школу, зная о присутствии в ней большого числа женщин и детей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Школа находилась за пределами зоны боевых действий, обозначенной израильской армией, добавили в заявлении.

С начала израильских атак, которые длятся более года, сотни тысяч палестинцев находят убежище в центрах для беженцев. После последнего инцидента общее число атак на такие объекты достигло 191. Представители Газы осудили нападения на школы и призвали международное сообщество вмешаться.

Медицинский источник из больницы «Аль-Ауда» сообщил агентству «Анадолу», что в результате атаки на школу погибло 18 человек, среди которых много детей и женщин.

По последним данным, с 7 октября 2023 года в результате атак Израиля в Секторе Газа погибли около 42 227 палестинцев, включая 17 тыс. детей и 11 378 женщин. Число раненых превысило 98 464 человека.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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