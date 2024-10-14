Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг подвергла критике оппозицию за нежелание поддержать призывы к прекращению огня в Газе и Ливане. Она охарактеризовала позицию лидера оппозиции Питера Даттона как «экстремальную».

«Несколько дней назад господин Даттон заявил, что премьер-министра следует осудить за призыв к прекращению огня», — сказала Вонг в своем заявлении.

Министр отметила, что позиция оппозиции по вопросу прекращения огня «расходится» с мнением международного сообщества, включая США. Она обвинила Даттона в попытках разделить австралийцев по этому вопросу.

«Мы знаем, что господин Даттон негативно относится ко всему, но быть против прекращения огня, которое спасает жизни мирных жителей и предотвращает дальнейшую эскалацию конфликта, — это крайность», — добавила Вонг.

Ранее на этой неделе Даттон обвинил правительство в попытках «усидеть на двух стульях» в отношении ближневосточного конфликта.

Пока в Австралии спорят о призывах к прекращению огня, Израиль с 23 сентября продолжает массированные авиаудары по Ливану, что привело к гибели не менее 1437 человек и перемещению более 1,34 млн. В Газе с начала израильского наступления погибло около 42 200 человек, в основном женщин и детей.

Несмотря на международные предупреждения о риске региональной войны, Израиль 1 октября расширил конфликт, начав вторжение в южный Ливан.