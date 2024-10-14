Сербия изучает возможность присоединения к БРИКС и примет участие в ближайшем саммите организации в Казани, который состоится с 22 по 24 октября. В интервью Berliner Zeitung вице-премьер Александр Вулин отметил, что было бы «безответственно» не рассмотреть членство в объединении, которое он считает «привлекательной альтернативой ЕС».

«Было бы безответственно, если бы мы не изучили все варианты, включая членство в БРИКС. Если страны БРИКС привлекательны для других стран, например ОАЭ, Саудовской Аравии или Турции, почему Сербия должна быть иной? Так что нет никаких сомнений в том, что БРИКС стал реальной альтернативой ЕС», — сказал он.

Вулин, называющий себя евроскептиком, подчеркнул, что его негативное отношение к ЕС сложилось на личном опыте. По его словам, Евросоюз предъявляет Сербии требования, которые она не может выполнить, и не рассматривает ее как равноправного партнера.

«Просто скажите нам: мы вас не хотим», — добавил Вулин.

Вице-премьер также отметил, что Россия, в отличие от Брюсселя, «не ставит условий в обмен на дружественные отношения». По словам Вулина, президент России Владимир Путин никогда не требовал «разрыва связей с ЕС» как условия для сотрудничества с Россией, в то время как ЕС требует от Сербии «разрыва отношений с Москвой».

Сербия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году и получила статус кандидата в 2012-м. Тем временем Украина, подав заявку в 2022 году, получила статус кандидата уже в том же году. Брюссель объяснил это решение влиянием войны против Украины.

Сейчас в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Вулин заявил, что Сербия не готова вступить в ЕС, если для этого потребуется признание независимости Косово, участие в войне с Россией или обязательное признание однополых браков.

Президент Сербии Александр Вучич ранее подчеркивал, что страна стремится к членству в ЕС и отвергает идею о том, что Сербия станет «троянским конем России» в этом объединении.