В Нью-Йорке в самый святой для иудеев день евреи собрались на пропалестинский митинг

В самый важный для иудеев день Йом Кипур еврейская община Нью-Йорка выразила солидарность с палестинцами, почтила память жертв Газы и размышляла о справедливости для Палестины и Ливана. Йом Кипур — день поста, покаяния и отпущения грехов. Он отмечается в десятый день месяца Тишрей, завершая Десять дней покаяния. Мероприятие прошло на площади в Бруклине и было организовано группами «Jews for Racial and Economic Justice» и «Rabbis for Ceasefire» в сотрудничестве с другими организациями, выступающими за права палестинцев. Собравшиеся почтили память жертв в Газе и Ливане, осудив насилие и войну. Участники мероприятия держали камни в знак памяти о погибших, следуя еврейской традиции. Службы проходили в траурной обстановке, с песнопениями и молитвами за жертв, как израильских, так и палестинских. Это событие демонстрирует растущий раскол среди еврейской общины в США по вопросу о конфликте между Израилем и Палестиной, где часть евреев выступает против политики Израиля в регионе и поддерживает прекращение огня.