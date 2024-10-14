Российская газета «Известия» сообщила, что в 25 регионах РФ, включая Дагестан и Чечню, отсутствуют важные антибиотики. В частности, издание сообщает о нехватке в аптеках таких препаратов, как рокситромицин, азитромицин, кларитромицин и эритромицин. Это наиболее распространенные антибиотики, которые чаще всего назначают врачи.

Министерство здравоохранения России опровергло сообщения о нехватке антибиотиков, назвав их недостоверными. Ведомство ссылается на систему маркировки лекарств, отмечая, что производители и импортеры стабильно поставляют эти антибиотики. Их поставки, как уточнили в министерстве, соответствуют среднегодовым показателям предыдущих лет. Например, за первые десять месяцев года было распределено более 28,5 млн упаковок азитромицина — это почти соответствует общему количеству за весь 2023 год.

По данным пресс-службы министерства, эти лекарства доступны в аптеках по всей России, в том числе в упомянутых регионах. В Дагестане, например, имеется более 29 тыс. упаковок азитромицина, значительные запасы этих антибиотиков также есть в Кабардино-Балкарии и Чечне.

В своей статье «Известия» сослались на данные аналитической компании RNC Pharma, которая сообщила о снижении количества упаковок рокситромицина, введенных в оборот в этом году по сравнению с предыдущим годом.

Снижение доступности антибиотиков может быть связано со сдвигом в сторону более новых препаратов, пишет газета. Эти антибиотики становятся нишевыми продуктами, используемыми для лечения определенных заболеваний или в специфических случаях, когда альтернативные методы лечения сопряжены с меньшими рисками.

При этом опрошенные изданием эксперты утверждают, что отсутствие этих антибиотиков нельзя считать катастрофическим, несмотря на их важную роль в лечении различных состояний, включая инфекции мочевыводящих путей и болезнь Лайма. Однако другие врачи отмечают: хотя в большинстве случаев эти препараты взаимозаменяемы, бывают ситуации, когда найти альтернативу действительно сложно. Например, при лечении инфекции, вызываемой бактерией Helicobacter pylori, которая приводит к гастриту и язвенной болезни, в 98,5 % случаев назначают кларитромицин, аналогов которому не существует.