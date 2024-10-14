Китай провел масштабные военные учения вокруг Тайваня в ответ на недавнее выступление президента Тайваня Лай Циндэ. В своей речи по случаю национального праздника Лай заявил, что Китай не имеет права представлять Тайвань. Это высказывание вызвало резкое осуждение со стороны Китая.

Тайвань и США выразили решительное осуждение военных учений. Министерство обороны Тайваня сообщило, что в учениях участвовали 17 китайских военных кораблей и 125 самолетов – это наибольшее количество, зафиксированное вокруг Тайваня за один день.

Представитель США выразил обеспокоенность действиями Китая, подчеркнув важность мира и стабильности в регионе.

Китайские военные заявили, что учения «Объединенный меч-2024B» прошли в Тайваньском проливе и в районах к северу, югу и востоку от Тайваня. Командование Восточного театра военных действий Китая заявило: «Учения также служат суровым предупреждением действиям сепаратистским сил, выступающих за независимость Тайваня. Это законная и необходимая операция для защиты государственного суверенитета и национального единства».

Учения включали патрулирование, блокирование ключевых портов и районов, а также атаки на морские и наземные цели. Также сообщалось об участии авианосца «Ляонин» к востоку от Тайваня.

Аналитики отмечают, что масштаб учений был меньше, чем в 2022 году после визита тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Эксперты полагают, что Китай старался не обострять ситуацию в преддверии президентских выборов в США.