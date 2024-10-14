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Ракетный удар по порту Одессы
Российские войска нанесли удар баллистической ракетой по порту в Одессе, повредив гражданские суда и склад с зерном, сообщил глава Одесской областной военной администрации
Ракетный удар по порту Одессы
Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы / Фото: Reuters
14 октября 2024 г.

Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы с использованием баллистической ракеты, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, в результате атаки погиб один человек и восемь получили ранения. Все пострадавшие — граждане Украины, двое из них находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Атака повредила два гражданских судна: NS Moon под флагом Белиза и сухогруз OPTIMA под флагом Палау. Судно OPTIMA пострадало уже второй раз за последние две недели от российского обстрела. Помимо этого, был поврежден склад с зерном.

С шестого октября российские войска регулярно атакуют Одесскую область, используя ракеты и беспилотники, нацеливаясь на портовые объекты. В ночь на 11 октября в результате аналогичной атаки погибли четыре человека.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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