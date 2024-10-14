Европейский Союз ввел санкции против семи иранских компаний и семи чиновников, якобы участвующих в поставках беспилотников, ракет и военных технологий для России. Эти технологии используются российскими силами для ударов по Украине, сообщает Совет ЕС на своем сайте.

Под ограничения попали три иранские авиакомпании: Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air, а также две компании, занимающиеся закупками, и две фирмы, производящие топливо для ракет и снарядов.

Кроме того, санкционный список включает заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзе Галандари, иранского военного атташе в России Резу Хосрави Могадама, директоров двух аэрокосмических компаний и нескольких высокопоставленных чиновников Революционной гвардии Ирана.

Совет ЕС указал, что санкции распространяются на тех, кто причастен к поставкам оружия и технологий вооруженным группам и организациям, угрожающим безопасности на Ближнем Востоке и в районе Красного моря.

Активы подсанкционных лиц будут заморожены, въезд в ЕС закрыт, а другим компаниям запрещено спонсировать их напрямую или косвенно. Еще в марте 2024 года ЕС предупреждал Иран о санкциях, если тот передаст оружие России для применения против Украины. Иран неоднократно отрицал такие поставки.