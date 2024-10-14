По стопам Финляндии

В администрации президента Владимира Зеленского обсуждают возможность увольнения сразу трех главных представителей военного руководства Украины. В частности, своих постов могут лишиться главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, глава Минобороны Рустем Умеров и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Как пишут западные СМИ, причина эта в том, что руководство государства недовольно тем, как складывается ситуация на фронте, а также «хаосом», который царит в Минобороны и неразберихой в госзакупках , которая приводит к срыву контрактов для армии.

В качестве вероятных преемников Рустема Умерова называют вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова и первого замминистра обороны Ивана Гаврилюка. 1 октября украинский лидер Владимир Зеленский назначил его членом ставки главнокомандующего, ранее такой чести не удостаивался ни один замминстра.

В ближайшие месяцы может произойти отставка главы ГУР Кирилла Буданова. Его вероятным преемником называют руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

В свою очередь на Александра Сырского, о возможном увольнении которого говорили еще летом, украинские власти возлагают вину за неудачи на фронте, пишут СМИ.

В связи с этим западные союзники Киева предлагают украинским властям отказаться от ряда территорий для скорейшего завершения конфликта. То, что такая тема обсуждается, подтвердил и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Украину в альянс могут принять и без территорий, которые перешли под контроль РФ. Как заявил, бывший глава Североатлантического блока, в таком случае «гарантии безопасности будут распространяться только на те регионы, которые контролирует Украина».

Столтенберг в качестве примера привел советско-финскую войну 1939-1940 годов, когда Финляндия отдала 10% своей территории Советскому Союзу, однако впоследствии «получила надежную границу», став членом НАТО.

До Столтенберга о возможном присоединении Украины к альянсу без оглядки на территориальные границы говорил и президент Чехии Петер Павел.

10 октября эту тему подтвердили и итальянские СМИ. Они сообщали, что украинский лидер «был бы готов к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта без признания новых границ» при гарантиях безопасности США и быстром вступлении в ЕС.

В преддверии второго саммита

При этом в Киеве эту информацию опровергли. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что не обсуждает с Западом тему прекращения огня. Российские власти отметили, что не получали подобных сигналов со стороны Киева.

Украинский лидер пояснил, что в ноябре должен состояться второй «саммит мира», к которому будет подготовлен «план победы» со всеми деталями. В Москве участие России в этом форуме исключают.

Детали «плана победы» не сообщаются, президент Украины пообещал обнародовать их после того, как их увидят западные союзники. Британские СМИ узнали четыре из пяти пунктов: гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», запрос о «специфическом» современном оружии, международная финансовая помощь Украине, а также продолжение операции ВСУ в Курской области.

В офисе Зеленского пояснили, что второй «саммит мира» пройдет не ранее выборов президента США, которые состоятся 5 ноября.

Посол Украины в Турции Василий Боднар отметил, что украинские власти собираются провести саммит с участием представителей России до конца года, однако исключают двусторонние встречи делегаций. По его словам, Киев предполагает следующий план: международное сообщество вместе с Украиной составят список шагов, которые необходимо предпринять для установления справедливого мира, а также они обсудят, какие требования на основе этого списка предъявить Москве.

На первом «саммите мира», который состоялся в Швейцарии в июне этого года, обсуждались пункты «формулы мира», предложенной украинскими властями. Российская делегация приглашена не была. Китай, Саудовская Аравия Мексика, Никарагуа и некоторые другие страны от участия отказались, при этом 101 делегация из десятков стран и международных организаций присутствовала на форуме. На том или ином уровне там были представлены все регионы мира — от обеих Америк до Глобального Юга.

Итогом встречи стало коммюнике, под которым подписались не все, но большинство участников саммита. В документе учитываются три из десяти пунктов украинской «формулы мира». Конкретные шаги к миру — еще только предстоит выработать. При этом в документе указывалось, что основой мира должны быть Устав ООН и принципы уважения территориальной целостности.

Насколько возможно вступление

Заявку на присоединение Киева к Североатлантическому блоку в ускоренном режиме президент Владимир Зеленский подал в сентябре 2022 года, через полгода после того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине.

По словам украинского лидера, его страна хочет получить «четкий сигнал» о том, что вступление в альянс точно произойдет после окончания войны. Против присоединения Киева к Североатлантическому блоку, в частности, выступают США и Германия.

В России в качестве условий для начала переговоров с Украиной называют обязательство Киева не вступать в военные альянсы, безъядерный статус Украины, а также признание оккупированных Москвой украинских территорий за Россией и снятие антироссийских санкций, введенных Западом. В Киеве эти условия назвали ультиматумом.

Научный сотрудник Консультативного совета Института Кеннана Сюзанна Лофтус считает, что вопрос присоединения Украины к НАТО вызывает множество споров среди политологов.

«Есть те, кто считает это неразумным с точки зрения трансатлантической безопасности. Но эти аргументы не особенно конструктивны, учитывая характер реальной угрозы, которую лучше описать как растущий российский цивилизационный национализм и империализм в Европе. Аналитикам было бы лучше посоветовать НАТО отдать приоритет созданию более сильной стратегии для противодействия этой угрозе, а не сосредотачиваться на неправильной проблеме. Интеграция Украины в НАТО является логичным будущим шагом, учитывая обстоятельства — идея, к которой пришел даже бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, а он в течение многих лет выступал за то, чтобы не допустить Украину в альянс», — полагает эксперт.