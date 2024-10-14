ВОЗ и Красный Полумесяц: спасательная операция в Газе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Палестинский Красный Полумесяц провели эвакуацию 16 раненых из больницы «Камаль Адван» на севере Газы в больницу «Аль-Шифа» в городе Газа из-за активизации военных действий в этом районе. Помимо этого, волонтеры привезли в больницу топливо, необходимое для генераторов в условиях отключения электроэнергии. #trtнарусском #палестинцы #палестина #газа #воз #красныйполумесяц #эвакуация #раненые #пациенты #больница #медицинскаяпомощь #гуманитарнаяпомощь #медицинскийкризис #гуманитарныйкризис #новости #трт #новостимира