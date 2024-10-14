Как ураган «Милтон» повлияет на выборы в США?

Ураган «Милтон», один из самых разрушительных в истории США, может изменить ход президентской гонки. За несколько недель до дня выборов эта природная катастрофа в ключевых штатах — Флориде, Северной Каролине и Джорджии — грозит серьезно подорвать позиции демократа Камалы Харрис. Дональд Трамп не упустил возможности жестко раскритиковать администрацию Байдена за их медлительную реакцию на шторм. В сети набирает популярность конспирологическая теория, что власти США якобы могут управлять погодой и намеренно наслали ураган на Флориду. Как удар стихии скажется на позициях Харрис и Трампа — разбирался TRT на русском. #trtнарусском #ураганмилтон #сша #выборы2024 #камалахаррис #дональдтрамп #флорида #севернаякаролина #джорджия #выборы #шторм #политика #конспирология #новости #трт #новостимира