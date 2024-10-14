ПОЛИТИКА
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Какими были последние минуты жизни палестинской девочки Хинд Раджаб
Хинд Раджаб — палестинская девочка, история которой потрясла мир. Находясь в машине среди трупов ее родных, расстрелянных израильскими солдатами, в окружении танков, она подала сигнал бедствия в службу спасения. Мы в TRT попытались смоделировать последние минуты ее жизни с помощью искусственного интеллекта. #trtнарусском #израиль #газа #палестина #хиндраджаб #дети #ии #война #новости #трт #новостимира
Какими были последние минуты жизни палестинской девочки Хинд Раджаб / Others
14 октября 2024 г.
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