ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Турция не допустит провокаций
Турецкий лидер выступил с заявлениями после заседания кабинета министров, затронув вопросы внутренней и внешней политики
Президент Эрдоган: Турция не допустит провокаций
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
14 октября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с рядом важных заявлений после заседания кабинета министров. Ключевыми темами стали новая конституция, ситуация в Газе, борьба с терроризмом и внутриполитический диалог.

Эрдоган подчеркнул необходимость принятия новой гражданской и демократической конституции, призвав все политические партии конструктивно отнестись к этому вопросу. Он также отметил, что дискуссии вокруг первых четырех статей конституции непродуктивны.

Говоря о ситуации в Газе, президент выразил обеспокоенность действиями Израиля и бездействием ООН. «Образ Организации Объединенных Наций, которая не может защитить даже свой собственный персонал, вызывает стыд и тревогу за международную систему. Честно говоря, мы тоже задаемся вопросом, чего еще ждет Совет Безопасности ООН, чтобы остановить Израиль», — посетовал глава государства.

Эрдоган подчеркнул важность укрепления внутриполитического диалога в условиях региональной нестабильности. «В условиях, когда непосредственно за пределами наших границ ежедневно вспыхивают новые конфликты, политическим институтам недопустимо продолжать функционировать по устаревшим шаблонам», — заявил он.

Президент заявил о решимости бороться с любыми угрозами Турции и турецкой демократии, включая сепаратистский терроризм. «Мы полны решимости спокойно вывести Турцию из этого кризисного шторма, который опустошает весь наш регион», — заверил президент Турции.

Эрдоган также затронул вопросы экономики, упомянув об успехах в оборонной промышленности. Турецкий лидер поздравил экономиста Дарона Аджемоглу с получением Нобелевской премии по экономике 2024 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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