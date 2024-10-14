Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с рядом важных заявлений после заседания кабинета министров. Ключевыми темами стали новая конституция, ситуация в Газе, борьба с терроризмом и внутриполитический диалог.

Эрдоган подчеркнул необходимость принятия новой гражданской и демократической конституции, призвав все политические партии конструктивно отнестись к этому вопросу. Он также отметил, что дискуссии вокруг первых четырех статей конституции непродуктивны.

Говоря о ситуации в Газе, президент выразил обеспокоенность действиями Израиля и бездействием ООН. «Образ Организации Объединенных Наций, которая не может защитить даже свой собственный персонал, вызывает стыд и тревогу за международную систему. Честно говоря, мы тоже задаемся вопросом, чего еще ждет Совет Безопасности ООН, чтобы остановить Израиль», — посетовал глава государства.

Эрдоган подчеркнул важность укрепления внутриполитического диалога в условиях региональной нестабильности. «В условиях, когда непосредственно за пределами наших границ ежедневно вспыхивают новые конфликты, политическим институтам недопустимо продолжать функционировать по устаревшим шаблонам», — заявил он.

Президент заявил о решимости бороться с любыми угрозами Турции и турецкой демократии, включая сепаратистский терроризм. «Мы полны решимости спокойно вывести Турцию из этого кризисного шторма, который опустошает весь наш регион», — заверил президент Турции.

Эрдоган также затронул вопросы экономики, упомянув об успехах в оборонной промышленности. Турецкий лидер поздравил экономиста Дарона Аджемоглу с получением Нобелевской премии по экономике 2024 года.