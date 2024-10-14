Израиль значительно расширил зону военных действий против Ливана, нанеся удар по христианскому городу на севере страны. В понедельник в результате авиаудара по городу Аиту, где большинство населения составляют христиане, погибло не менее 18 человек, сообщил Красный Крест.

Мэр города Джозеф Трад сообщил Reuters, что удар пришелся по дому, арендованному для перемещенных семей. Помимо погибших, четыре человека получили ранения.

Этот инцидент знаменует собой расширение зоны конфликта, так как до сих пор основное внимание израильских военных операций в Ливане было сосредоточено на юге страны, долине Бекаа на востоке и пригородах Бейрута.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что Израиль будет наносить удары по ливанскому движению «Хезболла» по всей территории Ливана, включая столицу Бейрут.

«Мы продолжим наносить удары по «Хезболле» во всех частях Ливана — даже в Бейруте», — сказал он во время посещения военной базы, подвергшейся удару беспилотника «Хезболлы» в воскресенье.

Израиль приказал жителям 25 деревень в Южном Ливане эвакуироваться на север от реки Авали, что примерно в 60 км от израильской границы. Многие ливанцы, включая семьи из оплотов «Хезболлы», пытаются покинуть страну через пограничный переход «‎Аль-Маснаа» с Сирией.

Обостряется напряженность в отношениях между Израилем и миротворческими силами ООН (ЮНИФИЛ), дислоцированными в южном Ливане. ЮНИФИЛ был учрежден в марте 1978 года с двойной миссией: удостовериться в выводе израильских войск с территории Ливана и оказать содействие ливанскому правительству в восстановлении его суверенной власти в регионе. Его мандат был расширен после израильской войны 2006 года, включив мониторинг прекращения огня и содействие гуманитарной помощи.

ООН заявила, что израильские танки вторглись на их базу в воскресенье. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил ЮНИФИЛ в предоставлении «живого щита» для «Хезболлы».

Пентагон объявил о направлении американских войск в Израиль вместе с передовой противоракетной системой США. Посольство США в Ливане настоятельно призвало своих граждан срочно покинуть страну, предупредив, что дополнительные рейсы, организованные правительством для вывоза граждан США с 27 сентября, не будут продолжаться бесконечно.

Несмотря на международные предупреждения о том, что Ближний Восток находится на грани региональной войны из-за непрекращающихся атак Израиля на Газу и Ливан, 1 октября конфликт был расширен наземным вторжением в Южный Ливан.

С начала наступления на сектор Газа Израиль убил более 42 200 человек, большинство из которых женщины и дети.