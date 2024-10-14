Президент Азербайджана Ильхам Алиев отверг возможность подписания мирного соглашения с Арменией без решения всех спорных вопросов.

«Все пункты мирного соглашения имеют одинаковое значение, одно нельзя отделить от другого», — заявил президент Азербайджана на встрече с послом Бельгии Жюльеном де Фрепо.

Алиев назвал «странным и совершенно нереальным» предложение армянского правительства подписать соглашение по уже согласованным пунктам.

Это заявление стало ответом на недавние высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который утверждал, что для заключения договора «достаточно согласованного контента». Пашинян ранее говорил о готовности Еревана подписать соглашение по 13 из 16 пунктов договора.

Обе стороны ранее выражали намерение заключить мирный договор до конференции ООН по климату в Баку 11-22 ноября. Алиев утверждал, что 80-90% текста соглашения уже согласовано.

Основные требования Азербайджана включают взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, делимитацию границ и открытие коммуникаций. Армения также настаивает на фиксации вопросов территориальной целостности и делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

Требования Баку также включают роспуск Минской группы ОБСЕ и внесение поправок в Конституцию Армении с целью исключения любых формулировок, которые могли бы интерпретироваться как территориальные претензии к Азербайджану в будущем.

Пашинян допускал возможность изменения Конституции, но обвинял Азербайджан во вмешательстве во внутренние дела страны.